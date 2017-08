350e anniversaire de Boucherville : Les transports à l’honneur avec le RTL !

Crédit photo : RTL

(Communiqué du RTL)

La Ville de Boucherville fête cette année ses 350 ans et, pour l’occasion, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) est heureux de s’associer aux célébrations avec des activités mettant en vedette les différents modes de transport qui ont marqué l’évolution de la ville tout au long de son histoire.

Ces activités, présentées en collaboration avec la Ville de Boucherville et la Corporation des fêtes du 350e, se tiendront les 19 et 20 août prochains, dans le cadre de la Semaine des transports, qui se déroule du 12 au 27 août. Le RTL y présentera notamment la plus grande exposition d’autobus actuellement en service et anciens offerte gratuitement au Québec cette année.

De plus, à titre de partenaire des célébrations du 350e anniversaire de Boucherville, le RTL offrira gratuitement, le 19 août, un service de navette faisant le tour des quartiers de Boucherville et desservant les quatre sites d’exposition ainsi que le terminus de Montarville. Des départs seront proposés toutes les 20 minutes entre 9 h 30 et 17 h. L’horaire et le trajet sont disponibles sur le site Web du RTL.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le RTL s’associe aux célébrations du 350e de Boucherville. Pour l’occasion, nous sommes heureux de proposer des activités divertissantes et enrichissantes pour toute la famille et qui mettent de l’avant l’apport considérable et l’importance des transports en commun dans le développement de Boucherville, d’hier à aujourd’hui. Par ailleurs, grâce au service de navette gratuit le 19 août, tous pourront fêter ensemble sans avoir à se soucier du stationnement et de la congestion! », a affirmé Colette Éthier, présidente du conseil d’administration du RTL.

Activités du 19 août

Exposition d’autobus de tous genres – Place la Seigneurie (280, boul. du Fort-Saint-Louis)

Pour une rare fois, le RTL présentera un musée du transport en commun mettant l’emphase sur l’histoire du transport collectif à Boucherville. Différentes pièces de collection seront aussi exposées et des représentants du RTL seront présents pour répondre aux questions du public. De plus, le Musée ferroviaire de Saint-Constant, Exporail, présentera l’histoire du transport par train à Boucherville. La Fondation de l’héritage du transport du Québec sera également présente avec des autobus anciens et restaurés. L’exposition se déroulera de 9 h 30 à 16 h 30.

Exposition « 100 ans de camionnage au Québec » – Robert Transport (20, boul. Marie-Victorin)

Cette exposition permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire du camionnage, mais aussi d’avoir un aperçu du futur du transport par camion. Des camions avec leurs remorques d’antan seront exposés, dont des camions Ford TT de 1918 et de 1928, jusqu’aux nouvelles technologies fonctionnant au gaz naturel liquéfié. Sous un chapiteau, diverses pièces de mécaniques seront en démonstration, dont un moteur de camion, des pneus ainsi qu’un simulateur de conduite de camion.

Exposition sur les technologies de l’avenir – Promenades Montarville (1001, boul. de Montarville)

Envie de voir ce que l’avenir nous réserve? Le site des Promenades Montarville permettra d’admirer un autobus scolaire 100 % électrique en plus de différents véhicules électriques. Lesvisiteurs pourront aussi en apprendre davantage sur les technologies de demain en matière de mobilité des personnes. Une voiture 100 % solaire de l’École polytechnique de Montréal sera notamment exposée en présence de l’équipe l’ayant conçue et construite.

Exposition de véhicules d’antan – Place Pierre-Boucher (520, boul. du Fort-Saint-Louis)

La Place Pierre-Boucher accueillera de nombreuses voitures anciennes, certaines datant même des années 1910. Certains véhicules associés à l’histoire ferroviaire de Boucherville seront également présentés, dont une draisine, un ancien wagon et une voiture de patrouille du Canadien National.

Activités du 20 août

Défilé des transports terrestres

Un grand défilé mettant en vedette plus de quarante véhicules exposés dans les quatre sites d’exposition, dont plusieurs véhicules anciens et des autobus du RTL, se tiendra le dimanche 20 août à compter de 13 h 30. Des fanfares, une calèche et des voitures tirées par des chevaux seront également de la parade. Les véhicules se déplaceront sur une distance d’environ 2,5 kilomètres sur le boulevard du Fort-Saint-Louis, entre le boulevard Industriel et la rue Jacques- Viau. Ce défilé sera suivi d’une fête familiale au parc de la mairie jusqu’à 18 h. On y proposera notamment une épluchette de maïs ainsi qu’un spectacle pour petits et grands.