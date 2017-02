340 personnes à la Grande soirée 30e anniversaire de la Fondation Jeanne-Crevier

Événement bénéfice fort couru, la Grande soirée annuelle de la Fondation Jeanne-Crevier a connu une fois de plus un retentissant succès le 3 février dernier en attirant 340 convives au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les participants ont assisté à une rencontre chaleureuse qui s’est déroulée dans une atmosphère vivante, pétillante de joie, à l’issue de laquelle la fondation a réalisé des recettes nettes de 105 380$. Mission accomplie puisque l’objectif qui avait été fixé à 100 000 $ a non seulement été atteint mais aussi dépassé!

La présidente d’honneur de la soirée, Brigitte Jalbert, présidente-directrice générale des Emballages Carrousel a livré un vibrant témoignage sur l’oeuvre de la fondation au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier. Mme Jalbert a notamment parlé de membres de sa famille qui ont été hébergés à cet établissement. L’assistance a également visionné un diaporama sur les réalisations de la fondation au fil du temps. «Les gens ont vu les résidents du centre; ils ont été touchés. Il y avait beaucoup d’humanisme et de générosité durant la soirée», a indiqué la présidente de la Fondation Jeanne-Crevier, Marjolaine Tessier.

Les chanteurs Bryan Audet et Véronique Claveau ont animé la soirée avec professionnalisme et interprété plusieurs chansons puisées parmi les succès des années 1987 à aujourd’hui. Le public s’est bien amusé en entonnant ces airs connus. Plus tôt, au début de la rencontre, l’animatrice Josée Boudreault a reçu une longue ovation du public. Celle-ci avait animé les dernières Grandes soirées de la fondation. Les gens ont bien apprécié sa présence.

Parmi les autres gestes à souligner, les députés Stéphane Bergeron, Xavier Barsalou-Duval et Nathalie Roy ont remis à Marjolaine Tessier un certificat de reconnaissance en l’honneur du 30e anniversaire de la Fondation au nom de l’Assemblée nationale du Québec et de la Chambre des communes d’Ottawa. La députée de Montarville a également offert la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Mme Tessier à titre personnel. Les convives ont applaudi chaleureusement cet hommage bien mérité.

Projet

La Fondation Jeanne-Crevier entend utiliser la majeure partie des bénéfices nets de ses Grandes soirées 2016 et 2017 pour le réaménagement de la salle à manger située à l’étage du centre d’hébergement qui sera agrandie. Ce projet sera réalisé conjointement avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.

Par ailleurs, ajoutons que le succès de cette autre Grande soirée repose en bonne partie sur la contribution d’une soixantaine d’élèves du secteur Alimentation et tourisme du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau qui ont préparé et servi le repas aux tables et sur l’apport d’une quarantaine d’autres bénévoles de la Fondation Jeanne-Crevier.