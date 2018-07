3,2 M$ de l’État pour aider cinq entreprises innovantes de la région

Développement économique Canada a accordé des aides financières totalisant 3,2 M$ à cinq entreprises innovantes de la région. Ces contributions remboursables devraient leur permettre de moderniser leurs équipements et leurs installations, accroître leur productivité et conquérir de nouveaux marchés.

Dans les patates

L’entreprise Michel St-Arnaud, située dans l’arrondissement de Saint-Hubert, produit annuellement 105 millions de livres de frites congelées. La moitié de de toutes ses ventes sont réalisées sur les marchés internationaux, notamment aux États-Unis, au Mexique et en Amérique du Sud. Une aide de 2 M$ a été accordée à l’entreprise pour son projet réalisé en 2017 et qui visait à accroître la capacité de production par l’acquisition de nouveaux équipements. Une dizaine d’emplois ont été créés.

Elle résonne à l’internationale

Une contribution de 330 000 $ a été accordée à Simaudio de Bouchervillle. Ce fabricant de systèmes audio de haute qualité est un petit joyau méconnu du public. La majorité de ses revenus provient de l’extérieur du Canada, soit d’une quarantaine de pays. L’aide de DEC porte sur l’achat et l’installation des équipements, soit une ligne complète de soudage et d’assemblage. L’investissement total du projet se chiffre à 880 000$ et il a contribué à créer 11 emplois.

Des granules qui veillent sur la santé des chats

Les laboratoires Blücare situés à Boucherville ont obtenu une aide de 500 000$ pour un projet évalué à 4,1 M$. Cette PME œuvre dans le domaine de la science de la vie. Elle produit et commercialise un test de dépistage de sang dans l’urine des chats. Des granules sont mises dans la litière et deviennent bleues lorsqu’il y a du sang dans l’urine, ce qui permet de recenser 37 infections ou maladies. Cette technologie évite aux vétérinaires d’effectuer une ponction dans la vessie, un processus coûteux et douloureux pour l’animal.

La contribution permettra le démarrage de Blücare; d’abord par la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation au Canada, en Europe et aux États-Unis, et par l’augmentation de la capacité de production par l’implantation d’une nouvelle usine sur la Rive-Sud. 13 emplois seront créés d’ici la fin de 2019.

Des aspirateurs pour rues et pistes cyclables

Exprolink, de Boucherville, a reçu une contribution de 180 000$ sur un projet d’investissement de 600 000$. L’entreprise sera le premier manufacturier en Amérique du Nord à offrir des aspirateurs motorisés pour le nettoyage extérieur, soit des rues, pistes cyclables, parcs, espaces collectifs, et stationnements. Le projet vise surtout la mise en œuvre d’une stratégie de commercialisation aux États-Unis des nouveaux modèles d’aspirateurs. Cinq emplois seront créés.

Des croquettes santé pour chiens

Hurraw, est une petite entreprise qui se bat contre des géants, a souligné son président Cyril Lemyre. Elle commercialise des croquettes pour les chiens en utilisant un procédé novateur qui déshydrate les aliments frais (viande et poisson) à basse température afin de conserver les nutriments originaux.

L’entreprise a obtenu une contribution de 180 000$ qui lui a permis de présenter son produit unique sur le marché de l’exportation. Elle a commencé a exporter ses croquettes en Finlande il y a deux mois.