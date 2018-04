300 personnes ont couru le Défi Santé De Mortagne

Environ 300 personnes ont enfilé leurs souliers de course, principalement des élèves de l’école secondaire De Mortagne et leurs parents, pour participer à la cinquième édition de Courir le Défi Santé De Mortagne. Elles ont couru des parcours de 1 km, 2,5 km, 5 km ou 10 km, le dimanche 22 avril dernier.

Cette course sous la présidence d’honneur du maire Jean Martel a pour objectif de faire la promotion des saines habitudes de vies et d’amasser des fonds destinés au Grand Défi Pierre Lavoie.

Une quarantaine d’élèves de l’école secondaire prendront en effet part à ce défi les 13 et 14 mai prochain. Ils courront à relais durant 48 heures, la distance entre Québec et Montréal. Des jeunes de quelque105 autres écoles du Québec emboiteront également le pas.

En raison de Dame nature qui, les semaines précédant l’activité Courir le Défi Santé De Mortagne, était peu favorable à l’entraînement, l’événement a réuni beaucoup moins de coureurs cette année, par rapport aux éditions précédentes, qui permettaient de récolter en moyenne 2000 $.