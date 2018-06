3 159 $ amassés pour Leucan par la jeune Verchéroise de 9 ans Rose-Marie-Gagnon

La jeune Rose-Marie Gagnon a seulement 9 ans, mais elle sait ce qu’elle veut et elle a beaucoup de courage!

Ça faisait plusieurs années que l’élève de quatrième année de l’école primaire Ludger-Duvernay à Verchères voulait faire le Défi têtes rasées Leucan et, cette année, elle a décidé de foncer!

L’idée a commencé à germer dans sa tête en première année quand une éducatrice de son service de garde a relevé le défi. Par la suite, Rose-Marie a fait la rencontre de l’amie d’une de ses copines qui a la leucémie et, en lui parlant, le goût de faire quelque chose pour ceux qui sont affectés par le cancer est devenu encore plus fort.

Finalement, elle a décidé de se lancer cette année et l’événement a eu lieu le vendredi 15 juin dernier au parc Passe-Partout à Verchères, vers 18 h. Le maire de la Municipalité, Alexandre Bélisle, était présent pour encourager sa jeune citoyenne et c’est Manon, coiffeuse au salon Tête en mouvement, qui s’est occupée de sa belle chevelure. Et puisque ses cheveux étaient longs, ils serviront à faire une perruque pour les femmes qui ont le cancer.

L’objectif au départ était d’amasser 1 500 $ pour Leucan, mais finalement, la jolie Verchèroise au cœur d’or a ramassé pas moins de 3 159 $, ce qui a suscité bien des émotions à son papa, Pierre, et sa maman, Lucie, qui n’a pu s’empêcher de laisser couler quelques larmes de fierté…

Il y avait près de 100 personnes au parc pour l’occasion : des amis, des membres de la famille, des élèves de sa classe, des enseignants, etc. Et surtout, il y avait beaucoup de sourires!

On disait que la jeune Rose-Marie est courageuse d’avoir relevé ce défi, mais en plus, il fallait la voir sourire tout au long de l’événement pour comprendre qu’elle était très heureuse de poser un tel geste. Mais elle n’était pas la seule, car sa petite sœur a demandé à parler à tous au micro pour dire à quel point c’est important ce qu’elle a fait et qu’elle était fière de Rose-Marie.

« Je t’aime! », a lancé toute souriante sa jeune sœur sous les applaudissements émus de tous…