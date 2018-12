Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil vous invite à la 2e édition du Gala de Longueuil – L’excellence d’ici, le 30 janvier prochain, au Théâtre de la Ville. Cette prestigieuse soirée vise non seulement à récompenser celles et ceux qui se seront distingués par leur talent, leur innovation, leur engagement et leur performance, mais servira aussi à faire rayonner l’implication citoyenne de notre ville.

Un gala glamour, gratuit et ouvert à tous

Le Gala de Longueuil – L’excellence d’ici sera animé par Léane Labrèche-Dor, comédienne et petite-fille de Georges Dor, célèbre auteur, compositeur et poète qui a résidé à Longueuil. Cette soirée, sous la direction artistique de Pierre Gagnon et offerte gracieusement aux candidats et aux citoyens, sera ponctuée de nombreuses prestations d’Ariane Moffatt, Phil Roy, Anne Bisson, Lendemain de veille et Les Mutins de Longueuil.

« Le gala vise à mettre en lumière des modèles inspirants de chez nous qui, chaque jour, contribuent au bien collectif. C’est l’occasion tout indiquée d’exprimer notre fierté et notre reconnaissance à ces gens d’exception qui améliorent notre qualité de vie. C’est grâce à nos citoyens et nos organismes d’ici si Longueuil est fière et rayonne. Félicitations aux candidates et candidats, vous êtes tous des citoyens exceptionnels! », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Les prix

En plus du prix littéraire Pauline-Gill qui récompense les plus belles plumes québécoises, dix prix seront remis au cours du gala :

· Prix Ambassadeur (catégories Culture, Sports et saines habitudes de vie, Vie communautaire);

· Prix Avenir;

· Prix Bâtisseur en développement durable;

· Prix Citoyen d’exception (catégories Aide à la personne, Bénévole d’honneur, Sécurité publique);

· Prix Mélanie-Boucher;

· Prix Patrimoine-architecture.

Tous les candidats sont invités à assister à la soirée où seront dévoilés les noms des finalistes et des lauréats. Le jury qui a eu la lourde tâche d’étudier rigoureusement les dossiers était formé de :

· Louise Deschâtelets, comédienne, animatrice et chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec;

· Marie Eykel, comédienne, animatrice et art-thérapeute;

· Patrick Leduc, ancien joueur de soccer de l’Impact de Montréal et analyste à RDS;

· Robert Piché, ex-commandant de bord chez Air Transat et conférencier corporatif.

De plus, c’est lors de cette soirée que la Ville de Longueuil décernera le prix Hommage à Doris Guérette. Femme d’action et de cœur, Doris Guérette est très impliquée au sein de notre communauté, notamment à titre de présidente du Conseil des arts de Longueuil et de la Corporation Le Vieux-Longueuil en fête. Elle a reçu au printemps dernier, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour ses engagements communautaires et philanthropiques. Elle a mis sur pied en 2012 en mémoire de son mari, la Fondation Jean-Neveu, qui soutient et vient en aide aux personnes souffrant de dépendances.

Pour assister au Gala de Longueuil – L’excellence d’ici, qui rassemblera artistes, athlètes, bénévoles, gens d’affaires et citoyens impliqués, il suffit de se procurer gratuitement des billets aux endroits suivants :

· Centre culturel Jacques-Ferron, 100, rue Saint-Laurent Ouest

· Centre Jeanne-Dufresnoy, 1 boulevard Curé-Poirier Est

· Bibliothèque Raymond-Lévesque, 7025, boulevard Cousineau

Ou en téléphonant au 450 463-7181. Les places sont limitées. Une idée-cadeau originale !

(Source : Ville de Longueuil)