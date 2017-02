29e campagne de sécurité en transport scolaire: un bilan rassurant mais toujours fragile…

La 29e édition de la campagne provinciale de sécurité en transport scolaire se poursuit jusqu’au 10 février prochain sous le thème M’as-tu vu? alors que douze marches rassemblant plus de 2 000 écoliers sont organisées dans six régions du Québec. Cette vaste opération vise à sensibiliser les écoliers, leurs parents et l’ensemble des conducteurs à adopter des comportements sécuritaires à proximité ainsi qu’à bord des autobus scolaires et près des écoles.

La Fédération des transporteurs par autobus du Québec est à l’origine de cette campagne annuelle et l’actuel bilan routier a de quoi réjouir puisqu’on ne déplore aucun décès d’écolier à bord d’un autobus depuis 1986 et aucun jeune n’a été heurté mortellement par un autobus depuis février 2006. Ce bilan est d’autant plus rassurant que plus d’un demi-million d’élèves utilise quotidiennement ce type de transport pour se rendre à l’école.

« Cette grande mobilisation, qui prend une envergure sans précédent cette année, démontre toute l’importance de réitérer notre message de sensibilisation année après année. Encore trop de gens choisissent d’ignorer les feux de signalisation des autobus jaunes et de ne pas ralentir dans une zone scolaire. Il en va pourtant de la sécurité de nos enfants! », a déclaré M. Martin Paquette, président du conseil d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus.

Bilan fragile…

« Pour maintenir de tels résultats au cours des prochaines années, nous devons continuer à multiplier nos efforts et à rappeler aux automobilistes, aux conducteurs d’autobus et aux parents que la sécurité des écoliers est une responsabilité partagée », a mentionné lors du lancement le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, Laurent Lessard.

Si le bilant est rassurant, il n’en demeure pas moins qu’il est plutôt fragile puisqu’en 2015, 320 personnes ont été victimes d’un accident lié au transport scolaire. Parmi celles-ci, 302 ont subi des blessures légères…

Rappelons en terminant que la campagne M’as-tu vu? fait appel à tous, que ce soit parents, enfants, professeurs, directeurs d’écoles, transporteurs afin de maintenir la sécurité. À ce sujet, les parents eux-mêmes sont souvent pressés et ils sont parfois source de danger dans les zones scolaires. Voici donc un petit rappel qui les aidera à y réfléchir la prochaine fois : dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent vous expose à une amende variant entre 200 $ et 300 $ et à neuf points d’inaptitude…

Écoliers: soyez vigilants, attentifs et prévoyants!

Les parents ont bien sûr un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leurs enfants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’autobus. Ils doivent donc leur rappeler régulièrement le code de conduite qui suit :

Règles de sécurité de l’écolier

• Je me rends à l’avance à l’arrêt d’autobus pour éviter de courir.

• J’attends l’autobus en file sans bousculer les autres.

• J’attends que l’autobus soit immobilisé avant de m’en approcher.

• Je monte dans l’autobus en file et je tiens la rampe.

• Je me dirige vers ma place et m’assois immédiatement.

• Je laisse l’allée libre de tout objet.

• J’évite de distraire le conducteur ou la conductrice.

• Je laisse mes objets dans mon sac.

• Je garde les bras et la tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps.

• Je reste assis tout au long du trajet, jusqu’à ce que l’autobus se soit complètement arrêté.

• Je m’éloigne de l’autobus dès que je suis descendu et je reste loin des roues.

• Je compte dix pas en sortant de l’autobus avant de traverser devant.

• Je m’assure que le conducteur ou la conductrice m’ait bien vu avant de traverser devant l’autobus.

• Je regarde à gauche, à droite et encore à gauche avant de traverser la rue.

• J’attends les consignes du conducteur ou de la conductrice lorsque j’échappe un objet sous l’autobus.

• S’il est impossible de lui parler, j’attends que l’autobus se soit éloigné avant de ramasser l’objet.

• Je ne passe jamais derrière l’autobus scolaire.

(Mention de source : M’as-tu vu?)

Rappelez-vous

• Dépasser ou croiser un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents clignotent vous expose à une amende variant entre 200 $ et 300 $ et à neuf points d’inaptitude;

• Cet arrêt n’est pas obligatoire au croisement d’un autobus scolaire lorsque la chaussée est séparée par un terre-plein. (Mention de source : M’as-tu vu?)