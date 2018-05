270 cyclistes au Critérium provincial de Boucherville

La quatrième édition du Critérium provincial de Boucherville a attiré 270 cyclistes de tous les âges, le dimanche 28 avril dernier.

Sous la pluie, les athlètes ont pédalé plusieurs tours d’un circuit d’un kilomètre autour de l’hôtel de ville.

Organisé par le Club cycliste de Boucherville et homologué par la Fédération québécoise des sports cyclistes, l’événement était sous la présidence d’honneur de Jessica Bélisle qui détient le record du monde sur vélo stationnaire sur 128 heures.

Pour le groupe Espoir, cette course fait partie du Challenge SS Lacasse qui s’étale sur plusieurs compétitions au cours de la saison estivale.

Comme il y avait de nombreuses catégories, plusieurs cyclistes sont montés sur le podium. Au niveau Espoir (développement), qui réunit des jeunes âgés de 5 à 16 ans, quatre cyclistes du Club cycliste de Boucherville sont montés sur le podium. Dans la catégorie atome, Louis Charles Brouillard a obtenu la première place; dans la catégorie cadet, Raphaël Parisella, est arrivé en première position; dans la catégorie minime, Justin Roy s’est classé troisième; et chez les pee-wee filles, Rose Brouillard a remporté la troisième place.