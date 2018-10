26 000 $ pour le bien des enfants

Grand succès du Tournoi de balle donnée des pompiers de Varennes

Les pompiers de Varennes espéraient recueillir 20 000 $ lors du Tournoi de balle donnée tenu en septembre dernier, et c’est finalement une somme de 26 000 $ qui a été récoltée pour des causes dédiées à des enfants en difficulté. Les 400 joueurs inscrits dans les 36 équipes ont ainsi frappé fort.

Les parents du petit James Martel, atteint d’hémiparésie, pourront ainsi compléter le paiement pour l’achat d’une chambre hyperbare. L’enfant de deux ans pourra poursuivre ses traitements à la maison. L’organisme Les Amis du Crépuscule qui a pour mission l’accompagnement des personnes confrontées à la mort bénéficiera d’une aide de 6 000 $. La Maison des enfants de Varennes recevra 5 000 $, et une somme équivalente sera offerte à la Maison des jeunes de Varennes.

L’un des organisateurs du tournoi, le pompier Jean-Sébastien Adam, s’est dit heureux des résultats et de l’enthousiasme de la communauté. Il a promis de répéter l’événement l’an prochain, pour une cinquième année.