Le 25e anniversaire du Centre de Répit-dépannage Aux Quatre Poches souligné à l’Assemblée nationale

Crédit photo : Archives

C’est dans le cadre d’une déclaration prononcée à l’Assemblée nationale que le député de Verchères, monsieur Stéphane Bergeron, a souligné le 25e anniversaire du Centre de Répit-dépannage Aux Quatre Poches.

«“Y’a de l’amour dans l’air”, chantait Martine St-Clair. J’en parle non pas parce que ma collègue de Montarville et moi faisons à nouveau équipe pour souligner un anniversaire important, mais, surtout, pour parler d’un organisme remarquable, qui célèbre un quart de siècle d’existence; le Centre de Répit-dépannage Aux Quatre Poches. Voilà un titre qui colle bien à cet établissement, qui ne cesse de voir au mieux-être et au développement de jeunes handicapés de la région, leur permettant de puiser intérêt, expériences enrichissantes et valorisation à travers les nombreuses activités déployées dans un environnement familier, sécuritaire et stimulant destiné à favoriser leur intégration harmonieuse dans la communauté, tout en offrant des moments de répit salutaire à leurs parents. », a d’entrée de jeu déclaré monsieur Bergeron.

«J’ai vu naître cette organisation à l’époque où j’étais attaché politique de François Beaulne. J’ai donc été témoin du dévouement exemplaire dont ses membres ont su faire preuve, au cours des 25 dernières années, pour prendre soin de ces jeunes avec bienveillance, leur permettant de se découvrir des habiletés, de développer une confiance en eux et de nouer des amitiés durables. Félicitations, merci et longue vie au Centre de Répit-dépannage Aux Quatre Poches!», de conclure Stéphane Bergeron, tout en soulignant la présence, dans les tribunes, de représentants du Centre, qui s’étaient tout spécialement déplacés pour l’occasion.