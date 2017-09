24 jeunes joueurs de soccer canadiens à la Coupe Danone des nations

Vingt-quatre jeunes talentueux joueurs de soccer prendront part en fin de semaine prochaine à la Coupe Danone des nations qui se tient cette année à New York. Il s’agit d’un tournoi international et une expérience unique et mémorable pour les jeunes âgés de 10 à 12 ans.

Hier et aujourd’hui, les 18 et 19 septembre, ils s’entraînent sur le terrain de soccer du Collège Champlain à Saint-Lambert, avec leurs entraîneurs, Patrick Leduc, ancien joueur de l’Impact de Montréal, et Kristina Kiss, ancienne joueuse d’Équipe Canada et médaillée aux Jeux panaméricains.

Des deux équipes qui représenteront le Canada, l’une féminine et l’autre masculin, on compte six garçons et cinq filles du Québec, mais aucun de la Rive-Sud.

Les 24 joueurs d’Équipe Canada ont été sélectionnés parmi plus de 2000 jeunes espoirs qui ont participé aux camps de sélection au Québec et en Ontario et ensuite, à un match de finale nationale qui s’est tenu en juillet dernier à Boucherville.

Depuis son commencement, plus de 65 000 jeunes Canadiens ont participé aux camps de sélection. Au niveau mondial, plus de 2,5 millions d’enfants participent annuellement au processus de sélection.

De grands joueurs professionnels canadiens ont participé à la Coupe Danone des Nations, notamment Maxime Crépeau, gardien de but de l’Impact de Montréal, Ashtone Morgan, de l’équipe Toronto FC, Junior Hoilett qui évolue au poste d’attaquant au Pays de Galles, et au niveau international, le plus connu, le Mexicain Giovani dos Santos qui joue maintenant pour le Galaxy de Los Angeles. Aussi, d’autres joueurs qui sont actuellement dans l’Académie de l’Impact, dont Maxime Chouinière, et Yohan Le Bourhis