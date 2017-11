20e défilé de Noël à Sainte-Julie le 9 décembre

Crédit photo : iStock

Alors que les catalogues de jouets commencent à perdre leurs pages et que les enfants préparent soigneusement leurs listes de cadeaux, l’équipe du Défilé de Noël Sainte-Julie, elle, travaille intensément aux derniers préparatifs du plus beau défilé de Noël sur la rive-sud de Montréal.

Au grand plaisir de millier d’enfants, c’est SAMEDI LE 9 DÉCEMBRE prochain qu’aura lieu le 20e DÉFILÉ DE NOËL SAINTE-JULIE.

Unique en son genre, le défilé comprend 13 chars allégoriques, 34 éléments en mouvement et plus de 200 figurants. Sur un parcours de plus de 4 km, Des clowns, des mascottes, des lutins, des danseurs, la reine des neiges, la fée des étoiles ainsi que le père Noël viendront saluer petits et grands.

Les citoyens sont invités à apporter des instruments de musique, clochettes, tam-tam, flûtes et crécelles ainsi que des lampes de poche pour illuminer le parcours du défilé afin de rendre celui-ci encore plus scintillant.

CONCOURS « Déjeuner avec le père-Noël »

Courez la chance de gagner un déjeuner VIP chez Pacini Ste-Julie en compagnie du père-Noël le dimanche 17 décembre. Le concours débute le 13 novembre et se termine le 11 décembre. En présence du président du Défilé de Noël, M. Philippe Langlois et la la mairesse de la Ville de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, le tirage au sort se fera le mercredi 13 décembre à l’Hotel de Ville parmis tous les dessins reçus. Les enfants pourront télécharger leur dessin sur le site web du défilé et pourront déposer celui-ci dans l’une des deux boîtes aux lettre situées à l’Hôtel de Ville et au restaurant Pacini à Ste-Julie.

Avis aux automobilistes

Par mesure de sécurité, les citoyens habitant les rues du trajet sont invités à ne pas stationner leurs véhicules sur les rues du parcours durant le défilé. Ceux et celles qui désireront se déplacer vers l’extérieur de leur quartier devront garer leur voiture à l’extérieur du périmètre du défilé. Pour entrer dans leur quartier, les citoyens du Domaine des Hauts-Bois pourront emprunter le côté sud du boulevard. Durant la première partie du défilé, les citoyens qui désireront se rendre dans les secteurs centre et nord de la ville pourront emprunter les rues Charles-De Gaulle, De La Salle, du Ponceau et Debré, pour se diriger par la rue Nobel vers l’est jusqu’au viaduc de la sortie 105 de l’autoroute 20 (Saint-Mathieu-de-Beloeil).

Le défilé de Noël Sainte-Julie est organisé par l’organisme Défilé de Noël Sainte-Julie, en collaboration avec la Ville de Sainte-Julie et la famille Lussier.

Pour en savoir plus sur la programmation et le trajet, consultez www.defiledenoel.org ou la page Facebook du défilé.