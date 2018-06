L’équipe de l’ÉNA obtient une 4e place au Air Race Classic Collegiate 2018

Crédit photo : ÉNA

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) est fière de souligner la performance remarquable de son équipe Les Demois’ailes, formée de Madeleine Mena Zapata et Michèle Rivest, étudiante en Techniques de génie aérospatial et enseignante en Maintenance d’aéronefs à l’ÉNA, qui a obtenu une 4e place pour le volet collégial du Air Race Classic Collegiate 2018. Cette plus importante course aérienne féminine en Amérique du Nord, qui s’est tenue du 19 au 22 juin 2018 aux États-Unis, réunissait 52 équipes de femmes pilotes provenant des quatre coins de la planète.

Au nombre des 19 équipes de niveau compétitif inscrites dans la catégorie « collégiale », seules les Demois’ailes de l’ÉNA provenaient d’un établissement d’enseignement collégial francophone. Autre fait digne de mention : les deux uniques représentantes du Canada ont terminé la course au 12e rang du classement général de la compétition.

L’équipe des Demois’ailes a relevé le défi colossal de traverser les États-Unis en quatre jours aux commandes d’un Cessna 172 appartenant à l’ÉNA. À cela s’ajoutent quatre jours parcourus pour se rendre à la compétition. Du Texas, en passant par l’Illinois jusqu’au Maine, elles ont effectué un trajet d’environ 4 000 km. Tout au long de la compétition, les deux femmes pilotes ont mis en œuvre des stratégies afin de cumuler le meilleur temps de vol possible.

Mme Rivest considère cette expérience des plus enrichissantes. « Nous avons dû faire preuve de débrouillardise et d’esprit d’équipe tout au long de cette course qui s’est avérée tout un défi. Un ennui mécanique et des conditions météorologiques défavorables ont ponctué notre parcours. Malgré les embûches, nous retirons une grande satisfaction d’avoir pu représenter notre école à l’étranger », ajoute l’ex-pilote de brousse qui a repris les commandes d’un avion 35 ans plus tard.

Quant à Mme Mena Zapata, elle s’est dite très heureuse d’avoir pu se mesurer à des femmes pilotes aussi chevronnées. « Je recommencerais l’expérience n’importe quand! J’ai eu la chance unique de vivre pleinement ma passion et de perfectionner mes habiletés en pilotage. »

(Source : ÉNA)