20 ans d’évolution à la bibliothèque  Montarville-Boucher-De La Bruère!

Du 20 au 27 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 20e édition sous le thème Ensemble, nous sommes les biblios! Lieux de rencontres, d’apprentissages, de divertissements et de recueil, les bibliothèques publiques québécoises vous invitent pour cette 20e édition à découvrir les visages qui façonnent ces lieux riches de culture, contribuant ainsi à leur développement. Pour l’occasion, une foule d’activités, tant pour les enfants qu’un public adulte, sera organisée par la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.

« Depuis la toute première édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec en 1998, de nombreuses sphères ont évolué au sein des bibliothèques. Alors que l’accès à Internet en était à ses premiers balbutiements à l’époque, les ressources numériques se sont depuis multipliées. Avec l’accès à des milliers de documents numériques et la possibilité d’emprunter jusqu’à 50 ressources à la fois, la bibliothèque vous offre une chance unique de voyager dans le temps, d’apprendre, de rêvasser, de créer des liens ou encore de faire de grandes découvertes », souligne Geneviève Cadieux, chef du service des arts et de la culture.

Ensemble, nous sommes les biblios!

Rendant hommage à l’ensemble des employés qui œuvrent au sein des bibliothèques et témoignant de leur apport, 18 employé(e)s issu(e)s des différentes régions du Québec ont partagé leur témoignage à l’occasion de cette 20e Semaine des bibliothèques publiques du Québec. « Avec plus de 3 000 employés travaillant à titre de bibliothécaires, techniciens en documentation, commis, animateurs, et même, technicien en arts numériques, les bibliothèques publiques du Québec sont plus que jamais des lieux vivants, constamment en mouvance afin de répondre aux besoins de la population qu’elles desservent. Ce dynamisme, cette créativité et cet apport constant aux communautés sont le fruit d’un travail collectif mené par l’ensemble des personnes qui compose les équipes de nos bibliothèques, mais également leurs usagers. Cette 20e édition est l’occasion de souligner l’importance de leur travail et leur contribution significative pour l’évolution de nos bibliothèques », ajoute Denis Chouinard, président de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

En plus des multiples activités auxquelles ils pourront prendre part au cours de cette semaine, les citoyens de Boucherville courront la chance de remporter un chèque-cadeau de 100 $ à dépenser en librairie, à l’occasion d’un concours organisé sur la page Facebook de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

À propos de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est organisée par l’Association des bibliothèques publiques du Québec, en partenariat avec BIBLIOPRESTO.CA et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

(Source : Ville de Boucherville)