2 500 personnes à la Vélo fête de la famille

La Vélo fête de la famille a roulé rondement le 27 mai dernier alors qu’environ 2 500 personnes se sont retrouvées à l’une ou l’autre des activités. Grâce à dame Nature qui s’est finalement montrée généreuse, ce fut un autre succès.

Les enfants étaient tout sourire au départ du tour cycliste de 7 km ou de 16 m. Ils étaient ensuite conviés à la fête, et plusieurs en ont profité pour pique-niquer sur l’herbe du Parc de la Mairie. Différentes activités d’animation les attendaient, dont le labyrinthe de mousse qui a été fort populaire.

Il y avait également au menu de la Vélo fête de la famille, des jeux de bulles de savon, un carrousel et des jeux gonflables.

À 14 heures, les tout-petits ont eu la chance de prendre part à leur premier tour cycliste de un kilomètre. Plusieurs petits et grands ont par ailleurs assisté à un spectacle de « La magie de la chimie » présenté par Yannick Bergeron, enseignant de chimie et créateur des expériences du magazine Les Débrouillards. Ce spectacle scientifique voulait les transporter dans le monde extraordinaire de la chimie par l’entremise de démonstrations spectaculaires, colorées, explosives et moussantes! Une façon ludique d’apprendre les sciences!

L’événement qui combine le tour cycliste et la fête familiale en est, sous cette formule, à sa huitième édition. La Fête de la famille a été créée en 2009 et la Vélo fête en 2010, et c’est en 2011 que la Ville de Boucherville a décidé de fusionner les deux événements.