2-1-1 : le nouveau service qui vient en aide à des milliers de personnes

Crédit photo : iStock

Depuis le début du mois d’avril, le service de référencement 2-1-1 qui vient en aide à des milliers de personnes est disponible dans toutes les 94 municipalités de la grande région de Montréal.

Ce nouveau service permet aux citoyens aux prises avec des besoins sociaux (dépannage alimentaire, logement, transport accompagnement, besoins de formation, recherche d’emploi, soutien pour les aînés, les familles, intégration des immigrants, etc.) d’appeler les conseillers de l’Info-référence du Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM) afin d’obtenir les coordonnées des organismes sociaux et publics pouvant les aider.

Le service est conjugué au site Web www.211qc.ca qui répertorie 5 000 organismes sociaux et communautaires localisés dans le Grand Montréal, mis à jour en continu. Il permet aux personnes d’accéder rapidement aux ressources dont elles ont besoin et de pouvoir trouver les solutions pour se sortir d’une situation difficile, a fait savoir Pierrette Gagné, directrice générale du CRGM. C’est un service de proximité qui aide davantage de personnes à retrouver ainsi une capacité d’agir sur leur situation, améliorant du même coup leurs conditions de vie, mais par le fait même améliorant le tissu social des communautés.

« Le service 211 aidera non seulement la population, mais aussi les intervenants d’organismes communautaires et des réseaux de la santé et des services sociaux de la grande région métropolitaine à diriger aisément les personnes vers les ressources de proximité appropriées. Il permettra également d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins des citoyens et les services offerts », a expliqué Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal et partenaire du 2-1-1.

Il est à noter en terminant que d’autres municipalités de la région de la Montérégie emboiteront le pas en 2018, ce qui fera en sorte que plus de 62 % de la population du Québec aura accès à ce service essentiel.