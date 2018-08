1700 jeunes joueurs de soccer à la Surboum

La Surboum, cette grande fête qui clôture la saison de soccer, a été un grand succès au cours de la fin de semaine des 18 et 19 août derniers.

Environ 1700 joueurs âgés de 4 à 21 ans, de catégorie récréative, ont disputé des matchs sur les différents terrains de Boucherville. Comme à l’habitude, des jeux d’animation avaient pris place au parc de la Rivière-aux-Pins, là où les équipes gagnantes étaient également invitées à monter sur le podium. Le trophée du maire a été remis à l’équipe de l’Italie, gagnante dans la catégorie U21F qui était opposée, en finale, à l’équipe de la France.

Au cours de la saison régulière, près de 2000 parties ont été jouées, ce qui fait du soccer l’un des sports les plus pratiqués à Boucherville. 600 jeunes joueurs évoluent en plus au niveau compétitif. L’organisation du soccer a compté sur quelque 300 bénévoles pour assurer le bon déroulement de la saison.