17 M$ pour la rénovation des écoles de la Commission scolaire des Patriotes

Crédit photo : CSP

Le 24 mars dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, Sébastien Proulx, avait annoncé des investissements de plus de 655 millions de dollars afin de permettre aux commissions scolaires du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de mise aux normes de leurs établissements en 2016-2017. Au total, il indiquait que près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires pouvaient ainsi être mis en œuvre grâce à cette somme.

Quelques semaines plus tard, la ministre responsable de la région de la Montérégie, Lucie Charlebois, a fait savoir qu’une somme de 96,2 millions de dollars sera allouée aux commissions scolaires de la Montérégie pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de 217 bâtiments scolaires sur leurs territoires respectifs.

Elle a ajouté que les investissements prévus dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de cette région d’effectuer 436 projets de rénovation ou d’entretien des bâtiments scolaires.

Parmi ceux-ci, on note la mise aux normes de bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d’installations sanitaires; et l’amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Pour ce qui est de la Commission scolaire des Patriotes, une enveloppe de 17 millions de dollars lui a été accordée pour entreprendre 113 projets soumis au ministère de l’Éducation. Parmi ceux-ci, on remarque un montant de 250 000 $ pour la réfection de la toiture à l’école Du Moulin à Sainte-Julie; 100 000 $ pour la reconstruction des escaliers à l’école Mère-Marie-Rose à Contrecoeur; 400 000 $ pour la mise à niveau du système de chauffage de l’école secondaire le Carrefour à Varennes et 125 000 $ pour refaire la toiture de l’école Le Sablier à Saint-Amable.