16e édition du Salon Jeunes-PROJET le 5 mai au Pavillon Le Caron du Cégep Edouard-Montpetit

La Fondation Jeunes-PROJET (FJP)qui, depuis 27 ans, oeuvre dans le milieu scolaire québécois en finançant des projets de jeunes des niveaux primaire et secondaire, présentera la 16e édition de son Salon annuel. Les projets des élèves réalisés pendant l’année scolaire 2017-2018 ayant reçu l’appui de la Fondation seront présentés sous forme d’exposition au Pavillon Le Caron du Cégep Edouard-Montpetit le samedi 5 mai 2018, de 13 h à 16 h. L’entrée est ouverte au public et gratuite.

Ce Salon s’élabore grâce à une équipe de bénévoles, de parents, d’élèves et d’enseignants engagés de l’École des-Petits- Explorateurs. Ceux-ci, avec la FJP, se préparent pour faire vivre une expérience des plus enrichissantes pour toutes et tous!

Nous souhaitons, cette année encore, proposer aux visiteurs un éventail de projets reflétant la créativité, l’inventivité et l’engagement des jeunes. Une foule d’activités aura lieu : des ateliers, des spectacles auxquels les jeunes pourront prendre part en plus des élèves exposants et la remise des prix « Coup de coeur » aux projets d’élèves sélectionnés.

Bénéficiant d’un appui de Patrimoine canadien par le biais de son programme « Les jeunes s’engagent », la 16e édition du Salon Jeunes-PROJET, intitulée Les jeunes changent le monde, portera comme thème central, sur le vivre-ensemble et l’interculturalisme.

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec la Fondation Jeunes-PROJET par courriel à communication@jeunes-projet.qc.ca ou par téléphone au 514.448-0537.