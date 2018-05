Une 15e édition de la Journée des patriotes sera célébrée le 21 mai à Verchères

Si la section locale de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska (SSJBRY) organise sa 15e édition de la Journée nationale des patriotes, c’est que le comté de Verchères, qui va de Varennes à Contrecœur, est l’un des principaux creusets du mouvement des patriotes au Québec.

L’événement se tiendra le lundi 21 mai prochain sous le thème Le comté de Verchères à l’avant-garde du soulèvement patriote. À cette occasion, on rappellera que c’est la première région à tenir des assemblées populaires, à déléguer des représentants au comité de Montréal, à entreprendre le boycottage des produits importés, puis à engager la lutte armée.

« C’est aussi là que les chefs patriotes trouvent immédiatement refuge et organisent la résistance en novembre 1837, convaincus d’y trouver des appuis fidèles. On retracera les sources de cette étonnante mobilisation, ainsi que ses principaux animateurs, de Pierre Amiot à Armand Lenoblet-Duplessis en passant par Eugène-N. Duschesnois, qui payèrent généralement le prix fort pour leur engagement patriotique », a mentionné à ce sujet Paul Brisebois, président de la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, section Verchères.

L’hommage débutera dès 10 h par la levée du drapeau des patriotes devant la mairie de Verchères. Il y aura ensuite dépôt de couronnes de fleurs près du buste de Ludger-Duvernay et une minute de silence sera observée pour leur rendre hommage. Puis, le public sera convié à se diriger vers l’église Saint-François-Xavier pour les discours patriotiques et la conférence de Gilles Laporte.

Rappelons que M. Laporte est un historien spécialiste de l’histoire du XIXe siècle québécois et il enseigne l’histoire du Québec au Cégep du Vieux Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Patriotes et Loyaux, mobilisation politique et leadership régional à la veille des Rébellions de 1837-1838, (Septentrion, 2004) et Fondements historiques du Québec (Chenelière, Prix du ministre pour le meilleur manuel de niveau collégial, 2014). Il a été également président du Mouvement national des Québécoises et Québécois de 2013 à 2016.

Parmi les invités, on comptera notamment l’ex-premier ministre du Québec, Bernard Landry, le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou Duval, le député de Verchères, Stéphane Bergeron, ainsi que le maire de Verchères, Alexandre Bélisle.

Une invitation est donc lancée à la population afin de célébrer la mémoire des patriotes.