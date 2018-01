Le 12e Salon du livre jeunesse de Longueuil se tiendra du 9 au 11 février

Petits et grands sont conviés une fois de plus à venir bouquiner, rencontrer des auteurs et des illustrateurs, assister à des conférences sur le livre et la lecture, à des spectacles gratuits ou simplement flâner dans un univers où l’imaginaire tient le haut du pavé au Salon du livre jeunesse de Longueuil. Cet événement annuel qui en sera à sa 12e édition se déroulera du 9 au 11 février prochain toujours au même endroit, au Théâtre de la Ville, à Longueuil.

Les jeunes visiteurs auront le loisir d’assister au spectacle Baobab du Théâtre Motus, à celui de Théo et Fredo, personnages de la chaîne Yoopa et à d’autres présentations scéniques dont plusieurs réservées spécifiquement aux tout-petits. Ce sera également l’occasion de découvrir le monde de l’édition jeunesse grâce à la trentaine d’éditeurs présents. Les organisateurs souhaitent accueillir quelque 10 000 visiteurs à ce Salon.

Cette année, une nouvelle porte-parole prend la relève de Raphaël Grenier-Benoît qui a tenu ce rôle au cours des dernières années. Il s’agit de la comédienne et auteure jeunesse Frédérique Dufort. « L’écriture et la lecture font partie de ma vie depuis toujours. Toute petite, j’accompagnais ma mamie et ma mère au Salon du livre, lisant patiemment alors qu’elles attendaient une dédicace d’idoles comme Janette Bertrand, Daniel Pinard et Chrystine Brouillet. J’étais fascinée que tant de gens se déplacent pour voir une personne qu’ils admirent. Adolescente, je faisais à mon tour la file lors des sorties scolaires pour rencontrer India Desjardins, Anne Robillard et Bryan Perro qui, grâce à leurs histoires, me plongeaient dans des mondes imaginaires dont je ne voulais jamais m’évader. Et aujourd’hui, ces trois mêmes générations se présentent devant moi et me demandent de dédicacer leur exemplaire du livre que j’ai écrit, me partageant leurs rêves et inquiétudes, comme si on se connaissait depuis toujours… », relate-t-elle.

Le Salon du livre jeunesse de Longueuil est présenté en collaboration avec le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil. « Année après année, cet événement demeure un incontournable pour les jeunes. De concertation avec de nombreux partenaires, Longueuil met en place des actions ciblées afin de reconnaître la littératie comme un moteur de développement social, économique et culturel pour les citoyens de tous âges, comme en témoigne le Plan d’action en matière de littératie adopté en avril 2016 » , a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, lors du dévoilement de la programmation.

Le public est invité en grand nombre à participer à cet événement jeunesse. Entrée libre.