12e Diableries de Contrecœur : du fun en diable !

Les 11, 12 et 13 août prochains se tiendra la 12e édition des Diableries de Contrecœur au parc Antoine-Pécaudy. Spectacles de musique, journée familiale et grande veillée seront présentés gratuitement à la population.

L’humoriste Guy Bernier sera à l’animation de la soirée endiablée du vendredi 11 août. Le groupe Les Mouches du Capitaine réchauffera la scène en proposant un spectacle qui donnera l’impression d’être dans le salon de ce cher Batissette Augé lors du réveillon du jour de l’An de l’époque. Pour la première partie, Yelo Molo sera sur les planches. Rappelons que leur 1er album est sorti en 1999 et que le groupe s’est fait connaître entre autres grâce aux pièces Gros zéro et Sabrina.

Le samedi 12 août, la famille sera à l’honneur! Une zone pour les enfants sera présente sur le site ainsi qu’une promenade des artisans, une foire commerciale, le SKATE FEST de la Maison des jeunes de Contrecœur, de l’animation diverse et plus encore.

En soirée aura lieu « la grande veillée » qui sera aussi animée par l’humoriste Guy Bernier. Celle-ci sera d’abord assurée par le groupe Cover 2.0. Performant un peu partout à la grandeur du Québec depuis 2011, COVER 2.0 offre à la fois énergie et dynamisme sur scène. Ensuite, la soirée se poursuivra avec l’électrisant groupe Voltz. Fort de quinze années d’expérience, ce groupe enchaîne différents « medleys » musicaux, composés des plus grands succès du rock des années 70, 80 et 90. Un feu d’artifice clôturera les festivités.

Le dimanche 13 août se tiendra le « Dimanche à Batissette ». Dès midi, la population est invitée à venir dîner en compagnie du comité organisateur. Par la suite, à 13 h, elle pourra assister au spectacle de l’école de musique La Chasse-Galerie de Contrecœur. Les enfants pourront également s’amuser dans les différentes structures gonflables installées sur le site.

Pour tout connaître sur cette 12e édition, rendez-vous sur la page Facebook : www.facebook.com/diableaucoeur.