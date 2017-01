125 élèves de l’école de Mortagne s’entraînent en vue du Grand défi Pierre Lavoie

Quelque 125 élèves âgés entre 12 et 17 ans de l’école secondaire de Mortagne s’entraînent intensivement à la course afin non seulement d’améliorer leur condition physique mais aussi d’avoir la possibilité de participer au Grand défi Pierre Lavoie, un événement annuel qui attire des milliers de jeunes des établissements scolaires du Québec. Près d’une quarantaine des participants parmi le groupe auront la chance de se joindre aux coureurs du Grand défi : ils feront une course à relais entre Québec et Montréal en 30 heures au mois de mai. Chacun effectuera un parcours de quatre à cinq kilomètres avec arrêt. Une belle expérience d’accomplissement.

D’ici là, les coureurs poursuivent leur entraînement deux fois par semaine afin d’améliorer leur endurance et leur performance. En parallèle, l’école met sur pied le Défi santé de Mortagne, un événement rassembleur qui se tiendra le dimanche 23 avril. Cette initiative vise à encourager les heureux élus qui se joindront au Grand défi Pierre Lavoie. Les élèves de niveau primaire ou secondaire peuvent s’y inscrire soit pour une course ou une marche de différentes longueurs. Dans le cas des courses, de 1 km à 10 km et dans celui des marches, de 1 km à 5 km.

«Ce sera notre quatrième édition du Défi santé : les trois premières, nous avons attiré un peu plus de 400 participants. Cette fois, nous visons un objectif plus élevé : nous souhaitons rassembler 600 coureurs et marcheurs», indique Ghyslain Brulotte, porteur de ce projet à l’école de Mortagne. Comme c’est souvent le cas dans ce type d’événement, le maire Jean Martel a accepté la présidence d’honneur de cette autre édition du Défi santé.