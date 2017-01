11e Salon du livre jeunesse de Longueuil du 10 au 12 février

Les écoliers sont conviés à la 11è édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil qui se tiendra du 10 au 12 février. Comme toujours, cet événement organisé par la corporation de la Fête de la lecture et du livre jeunesse en collaboration avec le Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil a lieu au Théâtre de la Ville. Durant trois jours, les visiteurs auront le loisir de rencontrer des auteurs jeunesse et d’assister à des spectacles gratuits et à des animations divertissantes. Une trentaine de maisons d’édition seront sur place.

«Au plus grand plaisir des amis des livres, la corporation La Fête de la lecture et du livre jeunesse nous propose la 11e édition du Salon du livre jeunesse de Longueuil. Cette fête familiale est un allié de taille pour mener à bien notre mission d’éveiller les jeunes et les moins jeunes à la lecture, à l’écriture, mais aussi à tout un monde de connaissances et de découvertes», a soutenu la conseillère municipale France Dubé au dévoilement de la programmation.

« En collaboration avec de nombreux partenaires, Longueuil met en œuvre des actions concertées afin de promouvoir les meilleures conditions du développement de la lecture et de l’écriture. La Ville a choisi d’accorder une grande importance au plaisir et à la capacité de lire dès le plus jeune âge, notamment en offrant à la population un accès complet et inconditionnel aux ressources informationnelles et culturelles découlant du Plan d’action en matière de littératie. Ce Salon s’inscrit dans cette foulée et fait notre fierté », a indiqué la mairesse Caroline St-Hilaire par voie de communiqué.

Une fois de plus cette année, le jeune comédien Raphaël Grenier-Benoît a été désigné porte-parole de ce salon. «Le livre est sans contredit bien plus que du papier et de l’encre; c’est un univers enfermé par une reliure», a-t-il précisé. La programmation complète est disponible sur le site fetedulivre.csmv.qc.ca.