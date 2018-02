La 11e Grande Soirée annuelle de la Fondation Jeanne-Crevier attire 340 personnes

Crédit photo : (Mention de source : Yves Taschereau)

Rassemblant 340 personnes au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, la 11e Grande Soirée annuelle de la Fondation Jeanne-Crevier a remporté un succès sur toute la ligne le 2 février dernier. Chaque année se tient cette activité-bénéfice dont l’objectif consiste à amasser des fonds afin de réaliser des aménagements au Centre d’hébergement Jeanne-Crevier, un centre de soins de longue durée pour les personnes âgées. La formule de la soirée comporte non seulement un repas, mais aussi un volet réservé à la chanson et une présentation sur les réalisations de la Fondation.

L’activité aura permis à l’organisme d’engranger 89 450 $ comme bénéfice net. Ces recettes serviront à un nouveau projet qui reste à être déterminé et nécessitera l’aval des autorités des instances du milieu de la santé. Depuis quelques semaines, la Fondation a terminé son plus récent aménagement, l’agrandissement de la salle à manger située à l’étage du centre, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. « La salle à manger est infiniment plus lumineuse. Tout a été repensé : un éclairage plus adéquat et le mobilier adapté aux fauteuils roulants. La couleur sur les murs, du plancher au plafond, rend cet espace de vie plus chaleureux et stimulant! », a expliqué la présidente de la Fondation, Marjolaine Tessier.

Au cours de la soirée qui s’est tenue sous le thème Ombres et lumières, la vice-présidente de la Fondation, Mylène Ferron, a présenté des photos anciennes et actuelles de quelques résidents du Centre Jeanne-Crevier tout en décrivant leur parcours de vie respectif. Ce montage visait à signaler à l’assistance que les personnes hébergées dans ce milieu de vie ont pendant longtemps contribué à bâtir la société.

La présidente d’honneur de cette 11e édition, la femme d’affaires Farida Doumandji, a livré un vibrant témoignage sur une visite qu’elle avait effectuée au centre l’an dernier. Elle y avait organisé une journée de soins à l’occasion de la Journée internationale des femmes. « Au-delà des rencontres et des échanges, je n’oublierai jamais les visages resplendissants des résidentes. De nouvelles personnes semblaient ressortir de cette expérience, grâce à un simple geste venu interrompre leur quotidien routinier », a-t-elle soutenu.

L’animation de la soirée a été confiée au comédien Emmanuel Auger; de leur côté, les artistes Michaël et Nadja se sont retrouvés sous les projecteurs pour divertir l’auditoire en chanson. Des personnalités du milieu artistique et du milieu des affaires de même que plusieurs élus de la région étaient présents. Une cinquantaine d’étudiants du secteur Alimentation et tourisme du Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau ont préparé le repas de quatre services sous la supervision de leurs enseignants. Une quarantaine d’autres bénévoles de la Fondation ont également collaboré au bon déroulement de la Grande Soirée.