11e édition du Parcours de la flamme du 14 au 18 mai à la CSMV

L’événement unique Le parcours de la flamme!, cette course à relais de 115 km qui reliera 70 établissements de la CSMV est de retour pour une onzième année! Aucun événement de ce genre et de cette envergure n’existe ailleurs au Québec dans le milieu scolaire alors qu’il mobilise les élèves et les membres du personnel de presque tous les établissements de la CSMV dans le but de promouvoir l’exercice physique et la solidarité communautaire.

Tous les jours du 14 au 18 mai, les élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes provenant de 70 établissements scolaires de la CSMV se relayeront en portant un flambeau dans les rues du grand Longueuil, de Saint-Lambert et de Brossard. La course débutera le lundi 14 mai, vers 8 h 45 à l’école Marie-Victorin, de Longueuil. Chacun des établissements de la CSMV a identifié 15 élèves pour faire partie du peloton de course, qui seront accompagnés d’adultes. Le transport de la flamme est assuré, tour à tour, par chacun de ces élèves et plusieurs écoles ont prévu former une haie d’élèves le long du trajet à parcourir. Encore cette année, les élèves finissants de chacun des établissements pourront accompagner les coureurs sur les derniers mètres de leur trajet. Pour les écoles primaires, des séances de hip-hop seront organisées pour faire bouger les élèves au rythme de la musique! Nadine, Zoé et Matt seront les trois animateurs qui dynamiseront la course des élèves et mettront une ambiance festive durant tout le parcours.

L’équipe de la CSMV au 1000 KM du Grand Défi Pierre Lavoie

Chaque jour de la semaine du Parcours de la flamme, les coureurs auront l’honneur d’être accompagnés par l’un ou l’autre des cyclistes de l’équipe CSMV qui participera aux 1000 KM du Grand Défi Pierre Lavoie, en juin prochain. Cet événement majeur donne rendez-vous aux cyclistes chevronnés et engagés pour une 10e édition de l’événement du 1000 KM, depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal – une manifestation marquante du Grand défi Pierre Lavoie, qui rallie tout le Québec. Les cyclistes de l’équipe de la CSMV pédaleront avec détermination cette année pour les élèves de l’école spécialisée des Remparts. Depuis cinq ans, l’équipe de la Commission scolaire a remis un montant de 53 827 $ à neuf écoles pour l’organisation d’évènements ou l’achat d’articles sportifs.

La population est invitée à venir saluer et à encourager les coureurs et cyclistes de la CSMV dans les rues, tout au long de la semaine. Pour plus de détails sur les activités ou sur les événements de la CSMV vous pouvez consulter le www.csmv.qc.ca ou le site Facebook au www.facebook.com/csmarievictorin

