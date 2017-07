118 992 $ pour la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Crédit photo : Gilles Pilette

Le 28e tournoi de golf de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, tenu le 10 juillet dernier au Club de golf La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie, a permis d’amasser un bénéfice net de 118 992 $ pour le centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher.

Un brunch a été servi avant le coup d’envoi pour un 18 trous en formule vegas, agrémenté de concours et

d’animation. Mme Danielle Ouimet a agit à titre d’animatrice de la soirée. L’encan silencieux, qui offrait un choix

de lots très varié, a réjoui les acheteurs. Un souper en stations, offert par Starfrit et concocté par le chef

Louis Roy Potvin et son équipe, a conclu le tournoi.