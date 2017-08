110 000 $ du fédéral à six organismes pour l’évaluation environnementale du projet d’agrandissement du terminal de Contrecoeur

Crédit photo : Administration portuaire de Montréal)

Dans le cadre de l’agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale a octroyé récemment 109 917,35 $ en aide financière fédérale à six organismes ou groupes afin de favoriser leur participation à l’évaluation environnementale de ce projet.

Ces six organismes sont le Comité Zone d’Intervention Prioritaire des Seigneuries (12 300 $), la Société pour vaincre la pollution (12 285 $), Stratégies Saint-Laurent (6 635 $), le Conseil de la Nation Huronne-Wendat (23 903 $), le Conseil des Mohawks de Kahnawake (23 903 $) et le Grand Conseil de la Nation Waban-Aki (30 891 $).

Soulignons que cette aide financière est offerte dans le cadre du Programme d’aide financière aux participants de l’Agence. Elle vise à favoriser la participation publique et autochtone aux prochaines étapes du processus d’évaluation environnementale qui comprennent l’examen de l’étude d’impact environnemental, de la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l’évaluation environnementale, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Rappelons à ce sujet que l’Administration portuaire de Montréal travaille à l’aménagement d’un terminal portuaire à conteneurs d’une capacité annuelle maximale de 1,15 million de conteneurs à même ses installations à Contrecœur. Le projet comprendrait la construction d’un quai de 675 mètres avec deux postes d’amarrage pour accueillir des navires de 39 000 à 75 400 tonnes de port en lourd (TPL).

Le projet inclurait aussi l’aménagement d’une gare ferroviaire de triage de sept voies, d’une aire d’entreposage et de manutention des conteneurs, d’une cour ferroviaire intermodale, de bâtiments de support, d’accès ferroviaires et routiers, d’une aire de contrôle des camions et d’un viaduc sur la route 132.

Jusqu’à présent, le site de Contrecoeur est principalement utilisé pour les matières solides en vrac.