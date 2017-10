1050 coureurs terminent le Demi-Marathon de Longueuil malgré la pluie

Crédit photo : Ville de Longueuil

Les intempéries du dimanche 8 octobre dernier n’ont pas ralenti les ardeurs de quelque 1050 coureurs inscrits au Demi-Marathon de Longueuil. Plus de la moitié d’entre eux étaient des résidents de Longueuil. L’activité qui s’est tenue sous la houlette de l’organisme Courses Thématiques s’inscrivait dans les 36 heures en action de la Ville de Longueuil. Quelque 250 participants qui figuraient sur la liste des 1300 inscriptions se sont désistés à la dernière minute en raison du mauvais temps qui sévissait.

Le peloton a pris le départ très tôt en avant-midi au parc Michel-Chartrand. De là, les coureurs se sont dirigés vers le secteur industriel, ont fait le tour du golf et bifurqué sur le boulevard Jacques-Cartier avant de revenir au fil d’arrivée.

À l’épreuve du 21 km, les trois premiers coureurs ont été Jean-François Coeurjolly, de Montréal, avec un temps de 1 h 23′ 37 », Alexandre Nadeau, de Chambly, ( 1 h 25’01 » ), et Jean Lespérance, de Saint-Hubert ( 1 h 25’29 » ). Du côté des femmes, la Torontoise Lisa Goetz a terminé première avec un temps de 1 h 27’59 ». Elle a été suivie par Kirstil Shell, de Dorval ( 1 h 38’10 » ) et de Marie-Claude Nadeau, de Montréal ( 1 h 45’32 » ).

L’année prochaine, cet événement sportif fort populaire reviendra pour une cinquième édition le 7 octobre, une fois de plus durant la fin de semaine de l’Action de Grâce. « Nous allons apporter quelques changements : une partie du parcours se fera dans les sentiers du parc Michel-Chartrand », a confirmé l’organisateur Éric Fleury. Les personnes intéressées à y participer peuvent déjà s’inscrire. Les frais d’inscription sont réduits jusqu’à la mi-novembre.