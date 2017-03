100 printemps pour Mme Cécile Caron Bourget!

Crédit photo : Courtoisie

Il y avait plus de soleil qu’à l’habitude aux Résidences Soleil du Manoir Sainte-Julie puisqu’on soulignait les 100 printemps d’une résidente depuis 2013, Mme Cécile Caron Bourget.

La nouvelle centenaire, qui est née à Percé en Gaspésie, célébrera en fait son anniversaire officiellement le 19 mars prochain. Mme Caron Bourget a épousé son mari Michel, également de Percé, et de cette union est née trois

enfants, deux filles et un garçon. Comme les femmes de sa génération, elle

a été femme au foyer, s’occupant des enfants et de la gestion de la

maisonnée. Veuve à 57 ans, elle a repris sa vie en mains, en retournant sur

le marché du travail. À sa retraite, avec un nouveau compagnon, elle aimait beaucoup sortir, faire des randonnées en voiture et faire du camping dans sa toute nouvelle

roulotte entourée de ses enfants.

En somme, elle a eu une vie bien remplie et éclairée par beaucoup de joies.

Félicitations Mme Caron Bourget!