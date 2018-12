100 ans célébrés dans l’amour familial à Sainte-Julie!

Crédit photo : Courtoisie

(Lettre ouverte)

Nous tenons à souligner le digne anniversaire de Mme Aline Archambault Desfosses pour ses 100 ans.

Mère de 4 enfants dont deux garçons et deux filles ainsi que 6 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants, elle vit toujours à Sainte-Julie, la ville du bonheur dans sa maison et pour nous c’est un réel bonheur de souligner cet événement pour ses proches.

C’est une femme exceptionnelle en tous points. Même à 100 ans, la voir aussi lucide et autonome, c’est un cadeau qu’on veut garder pour toujours. C’est notre pilier de vie, un exemple quoi!….

Au total, 39 personnes étaient présentes pour souligner cet événement à la Crêperie du Village, sise sur Abbé-Théorêt à Sainte-Julie et nous remercions humblement la Ville de Sainte-Julie qui était représentée par Mme Nicole Marchand, conseillère District 4 du Rucher et M. André Lemay, conseiller District 2 du Moulin.

Bonne fête et encore d’autres à venir!…..